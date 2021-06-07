歐國盃︱英軍補選賓韋特棄連格 軒達臣復出宴客無礙三獅輕勝 (16:08)

英格蘭隊中場連格出戰歐國盃的希望再度落空，「三獅軍團」在右閘阿歷山大阿諾特因傷退隊後，今午（7日）宣布補選23歲中堅賓韋特。而這名白禮頓守將今晨擔正迎羅馬尼亞隊，助英軍於歐國盃前的壓軸熱身賽輕勝1：0。
英格蘭隊宣布補選效力白禮頓的守將賓韋特，頂替上周友賽奧地利隊期間受傷的阿諾特。「三獅」主帥修夫基上周公布歐國盃決選名單，當勇的「連美斯」意外落選惹爭議；阿諾特其後因傷退隊，連格與另一中場禾特普斯獲補選呼聲較高，但修夫基在兩仗友賽試陣後，最終決定補選可移任中場的賓韋特。
Our #EURO2020 squad is complete.
Well done, @ben6white! 👊 — England (@England) June 7, 2021
賓韋特於上周四（3日）友賽奧地利隊後備上陣19分鐘，生涯首獲「喼帽」，今晨對羅馬尼亞隊則首度擔正。三獅終憑拉舒福特於68分鐘射入12碼，以1：0小勝；而養傷3個半月的佐敦軒達臣，下半場復出，但在78分鐘宴客。
延期一年的歐國盃於香港時間周六（12日）凌晨3時開鑼，英格蘭隊翌晚（13日）迎來D組首戰，對上屆世界盃亞軍克羅地亞隊，同組另外兩隊為捷克隊及蘇格蘭隊。
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