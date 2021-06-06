劍擊｜張家朗會長盃連退戰友封王 稱東奧團體獎牌屬基本目標 (19:37)

張家朗以分組賽總成績第3身分一路晉級，8強起接連淘汰奧運團體賽隊友張小倫、蔡俊彥及吳諾弘，贏出會長盃，直言今次是以打奧運的心態出戰。港男子花劍隊東奧積分列世界第5兼亞洲最佳，獲得團體賽及3張個人賽門票。連續兩屆征奧的張家朗稱：「我可能回不去以前（沒有包袱）的狀態，但都希望近似，經驗較多有助處理不同情况。」他覺得需要有成績作目標，特別是團體賽，「已不止一次證明我們能在世界賽事取得獎牌，所以期望會大」。

有別於女重劍隊，6名男花早於3月尾參加東奧前僅有一站大獎賽。當日8強出局的蔡俊彥表示近期休息欠佳，正調整狀態。身為港隊世界排名最佳的劍手，他不怕被重點研究：「我覺得自己研究對手會好過其他人，現在也能處理這種無形壓力，朝住現時方向練習應付奧運，我覺得會發揮不錯。」總教練鄭兆康希望港隊下月在東奧能取得團體賽前六，相信有劍手可打入個人賽8強。蔡俊彥希望兩項都能獲獎牌，但在過去15個月沒有隊際賽事下，也要重新建立默契。老大哥張小倫則稱習慣壓力，奧運可一如其他大賽發揮到自己。

今日會長盃另外3項賽事，佩劍分別由羅浩天及歐倩瑩稱王封后，符妤名贏出女子花劍賽。

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