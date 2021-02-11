歐國盃｜迪布尼面部施手術 周一回歸比利時隊 三獅主帥修夫基稱軒達臣友賽候命 (21:21)

英格蘭vs.羅馬尼亞 有線602/662台 周一凌晨00：00直播

比利時vs.克羅地亞 有線602/662台 周一凌晨02：45直播

曼城球星奇雲迪布尼在歐聯決戰車路士時受傷，鼻骨和左眼眶骨均骨折，馬天尼斯曾慶幸對方不用做手術，但最後還是需要做了為時20分鐘的小手術，馬天尼斯說：「為長遠計，這次小手術是有必要的。迪布尼現在不需要很長時間才能恢復，甚至可加快他的回歸，將不用戴面罩。」然而他沒透露，迪布尼能否趕及周六在歐洲國家盃B組首戰作客俄羅斯隊。

馬天尼斯又提及，與克羅地亞隊的最後一場熱身賽非常重要：「我們將面對一支強隊，對方的中場球員擁豐富經驗和高質技術，這會是一次考驗。」他又表明翼鋒夏薩特不會擔正，但會後備上陣。「格仔軍」老將莫迪歷預言，雖然下周日戍嗽歐國盃D組首仗，在溫布萊球場作客英格蘭隊等同決賽，但認為只要球隊在無壓力下踢出風格，仍可爭勝。

英軍主帥修夫基透露，因腹股溝受傷缺陣3個半月的佐敦軒達臣已完成整套訓練，將可復出。修夫基還稱，即使預計會被球迷報以噓聲，但在歐國盃期間，英軍續會在賽前做單膝跪動作，為平權發聲。

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