法網｜費達拿憂膝傷復發 苦戰闖16強後退賽 大坂直美自揭抑鬱後首開腔 (22:50)

39歲的費達拿今晨於法網男單32強，以盤數3：1掃走德籍的高爾柏非。他苦戰3個半小時晉級，賽後透露為膝部舊患擔憂：「打到這一階段，我們需要仔細分析，了解繼續打下去風險會否太高，還是在此停步休息一下。」費達拿早前兩度為膝部施手術，今仗是他自2020年1月以來的第3仗，賽前已表明只視之為熱身，以備戰本月底展開的溫網。

至於「泥地王」拿度在另一場32強，以直落3盤6：3擊潰英籍的洛尼，累積103場法網勝仗，超越費達拿的澳洲網球公開賽102勝，打破四大大滿貫紀錄；拿度晉級後將鬥意籍新星史拿。

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另外，日籍球星大坂直美早前自揭患抑鬱症3年，宣布退出法網後，今晨於社交網打破沉默，表示雖沒有留意電話，但得知外界的支持，只想簡單說一聲多謝。她早前球手輸波仍要受訪，在法網謝絕傳媒，以示捍衛情緒健康，惹來球壇批評，最終公開患抑鬱多時，宣布無限期退賽。

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