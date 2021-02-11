東京奧運｜港隊落實混合接力資格 何詩蓓勢游6項 程小雅競走未達標難征奧 (14:56)

因多隊在歐洲賽游出佳績，港泳隊的混合接力排名被趕過，上周於維園變陣最後一搏，由何詩蓓改游蝶泳一棒，歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳出戰背泳、蛙泳及自由泳，終游出4分01.77秒的香港紀錄，今日獲確認以第3身分入圍最後4席，連同4x100米及4x200米自由泳世界賽佳績，港女隊在3項女子接力全部入圍東奧。歐鎧淳憑A標游出100米背泳資格，何詩蓓在50米、100米及200米自由泳亦達A標，港隊在個人項目本月底截標前，已穩奪7張入場券。

至於競走香港紀錄保持者程小雅的衝奧路甚為崎嶇，她今晨於西班牙競走賽做出1小時37分09秒，較自己的1小時32分30秒香港紀錄慢，亦未達直入東奧的1小時31分。她賽後表示汲取世界賽教訓，今仗勇於突圍未竟全功，雖然感到失望，但不會後悔。女子20公里競走有60個名額，現時仍未滿額，這名港將最終能否入圍未有定案。

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