劍擊｜佘繕妡完成隔離即奪會長盃 NCAA經驗有助東奧 教練為江旻憓訂金牌任務 (22:34)

佘繕妡上月完成聖母院大學的考試回港，今晨才完成14日入境隔離，趕及出戰會長盃，作為東奧前的最後熱身。港隊首席劍手江旻憓與另一奧運成員朱嘉望未參賽，她與連翊希分途打入女重決賽，最終先落後兩分下反勝15：5。

韓國隊及中國隊以世界前四身分入奧，港女重隊以亞洲最佳排名，取得團體賽及3個個人賽席位。佘繕妡透露得悉消息時，正是準備出戰NCAA（全美大專聯盟）賽前的早上：「一睡醒反應就是，為何收到大量訊息。我大叫了，室友問我什麼事，才說自己去到奧運，她也大叫了。」佘繕妡最終在NCAA決賽一劍飲恨，仍收穫銀牌，並助大學贏得總冠軍。

對於過去數月的經歷，她稱：「我覺得是學會有耐性，因為美國大專採5分賽制，每分對學校成績都更重要，你不能胡亂去進攻。」

這名前世少劍后將以20歲之齡出戰奧運，賽前未設下特別目標：「上次走的時候，我也說不知道怎樣去奧運，然後今次回來，竟是夢想成真。以一個20歲的運動員來說，這是難得的機會，要好好珍惜每一劍。高水平的運動員會很快捉到對方的錯誤，所以自己要更成熟，更快調整。」

26歲的連翊希今日抱恙出戰，決賽期間也曾要求暫停。她表示港隊早前沒出戰俄羅斯喀山舉行的世界盃分站，或較其他奧運隊伍輸蝕，但秘密練兵或有驚喜：「大家都很高興，始終我們4個努力咁耐。也很久不見佘繕妡了，希望這最後1個月衝刺，練得好好去比賽。」女重隊教練Octavian Zidaru表示，港隊將在7月18日出發往東京，佘、連兩人很可能在個人賽首輪對壘，爭入32強。他認為東奧延期一年下，對2019年完成膝部手術的江旻憓非常有利，並透露這名世界第7的港隊皇牌近月已完全康復，表示她「每個比賽的目標都會是第一」。

會長盃比賽期間的防疫程序，與早前的世界盃相近，選手只在比賽期間摘下口罩。連翊希表示已有心理準備，在東奧賽場要面罩下再隔口罩比賽。早前參加東奧終極資格賽的男子重劍代表何瑋桁，則表示休息期間戴口罩或影響身體回復，體能消耗亦更大。何瑋桁與港隊隊友方凱申在4強止步，吳浩天則在決賽擊敗黎家俊。

會長盃明早續於香港公園體育館上演花劍及佩劍賽事，已奪奧運資格的花劍四子蔡俊彥、張家朗、張小倫及吳諾弘悉數參賽。

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