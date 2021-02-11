英超︱曼聯班主家族破16年沉默 參與論壇對話 將設委員會聆聽球迷聲音 (23:31)

報道指，經過加入歐洲超級聯賽計劃失敗，以及隨後球迷連番在球場外內抗議，格拉沙家族承認需修補與球迷的關係。祖爾格拉沙近日參與由曼聯球迷組織「曼聯球迷信託基金」（MUST）舉辦的論壇，會後以個人名義透過曼聯社交網及向會員發公開信，強調「球迷是曼聯的命脈」，將致力確保球迷有更大發言權，除了計劃允許球迷通過購買球會一種新股份，換取相應發言權或投票權，並將成立球迷顧問委員會及繼續舉辦論壇，確保球迷可跟球會高層交流：「為了成立委員會，我們已跟MUST討論了數個月，將由來自論壇及主要球迷團體代表組成，以確保球會決策過程有加入球迷觀點。我們目前已在尋求法律建議，希望可在下季開始前實踐這個計劃。」

祖爾格拉沙在信中補充，作為球會持有人，他的目標與球迷一樣，都是希望曼聯贏得每項賽事冠軍，除了通過與球迷聯繫實現目標，會繼續投放資源在青訓及轉會市場，以支持領隊實現球會目標，提及過去數年已大力投資和擴展全球球探網絡，亦承諾增撥資源改善主場奧脫福球場及訓練場的設施。

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