世盃外︱尼馬傳射助巴西取52年來最佳開局 卡斯米路暗示全隊罷踢美洲盃 (20:25)

因阿根廷新冠病毒疫情爆發，日前被南美足協褫奪美洲盃主辦權，另一主辦國哥倫比亞亦因政局問題棄辦，南美足協終宣布由巴西接手，惟巴西疫情同樣嚴重，加上主辦賽事準備嚴重不足，惹來各方批評。巴西主帥鐵迪日前證實，效力歐洲球會的球員不想出戰美洲盃。效力西甲班霸皇家馬德里的卡斯米路賽後表示，為專注備戰，希望在下周三作客巴拉圭隊後，才明確表達對美洲盃的看法，但他稱：「所有人都知道我們對巴西主辦美洲盃的立場，不能再更清楚了。不過不止是我、不止效力歐洲球會的球員，而是包括鐵迪所有人，大家的想法都是一樣。」據報巴西足總將召開會議，游說球員及教練團參加美洲盃。

賽事方面，巴西隊在下半場憑李察利臣接應尼馬傳送先開紀錄，加上尼馬於補時重射12碼得手，以2：0擊敗厄瓜多爾隊，在世盃外南美洲5戰全勝得15分，取得隊史52年來最佳世盃外開局，領先次席的阿根廷隊4分，厄瓜多爾隊則以9分排第3。

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