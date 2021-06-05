英超｜魯賓戴亞斯膺年度最佳 將歸隊備戰歐國盃 葡西宣布合作申辦世盃 (19:00)

上月剛滿24歲的戴亞斯今季從賓菲加轉投曼城，即力壓隊友奇雲迪布尼及熱刺前鋒哈利卡尼，成為今季英超年度最佳球員。他全季32次在聯賽上陣攻入1球，助藍月保持15場不失球，是球隊重奪英超冠軍的關鍵。他早前已奪英格蘭足球記者協會最佳球員獎項，其後在歐聯決賽不敵車路士，下一目標將是為葡萄牙隊出戰歐洲國家盃。

葡萄牙隊今晨友賽作客西班牙隊，戴亞斯獲准休息未有上陣。這是西班牙隊自爆疫後，首次開放球迷入場觀戰。葡軍盡遣祖奧菲歷斯、基斯坦奴朗拿度等球星，西班牙隊亦有拿樸迪從法國轉籍後首次上陣，但兩軍最終互無紀錄。

西班牙首相桑切斯及葡萄牙總理科斯塔賽前簽署協議，賽前宣布將加入申辦2030年世界盃的戰團。兩國合作料要與多國競爭，英國與愛爾蘭早前據報將合作申辦，阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及智利，亦據報有意聯合申辦。

其他報道：英超｜各隊為轉會窗重啟鋪路 費蘭甸奴離曼城 曼聯清洗羅美路等8將

其他報道：NBA｜利安納轟45分為快艇保命 拒投降籲減失誤 生死戰追擊獨行俠