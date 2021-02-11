法網︱壽星拿度領銜三天王過關 伙3新星齊闖32強 東道主盡墨史上最差 (21:48)

法網3號種子的拿度，昨以6：0、7：5、6：2擊敗法籍老將加斯基特。後者與14號種子蒙菲斯相繼出局後，亦意味東道主單打球手全數開賽4日盡墨，創下公開賽年代男單最差，女單亦歷來第3次沒有法籍球手。

被視為拿度接班人的18歲西班牙小將卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz Garfia），昨淘汰28號種子巴士拿舒夫利後，成為自2004年澳網的拿度後，最年輕的大滿貫32強球手。連同19歲意籍新星史拿（Jannik Sinner）及梅沙堤（Lorenzo Musetti），今屆法網男單亦是20年來，首次有3名未滿20歲的球手打入第3圈，看齊2001年法網的費達拿、洛迪克及羅比度。史拿及艾卡拉斯更分別有機會在16強及8強對上拿度。

另外，女單3號種子莎芭倫卡昨爆冷不敵俄羅斯的柏芙露珍高娃出局，其白俄羅斯同胞阿莎蘭卡，則近8年來首次躋身第4圈。

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