法網︱壽星拿度領銜三天王過關 伙3新星齊闖32強 東道主盡墨史上最差 (21:48)

13屆法國網球公開賽冠軍拿度今晨（4日）直落3盤晉級32強，賽後卻在一個節目中表示，不想以此慶祝自己35歲生日：「25歲的話還會慶祝，是25，不是35，不過10年前確實沒想過仍站在這裏。」另外兩大天王佐高域及費達拿亦輕鬆過關。3名已打入世界前百的20歲以下小將，亦寫下法網歷史。
法網3號種子的拿度，昨以6：0、7：5、6：2擊敗法籍老將加斯基特。後者與14號種子蒙菲斯相繼出局後，亦意味東道主單打球手全數開賽4日盡墨，創下公開賽年代男單最差，女單亦歷來第3次沒有法籍球手。
被視為拿度接班人的18歲西班牙小將卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz Garfia），昨淘汰28號種子巴士拿舒夫利後，成為自2004年澳網的拿度後，最年輕的大滿貫32強球手。連同19歲意籍新星史拿（Jannik Sinner）及梅沙堤（Lorenzo Musetti），今屆法網男單亦是20年來，首次有3名未滿20歲的球手打入第3圈，看齊2001年法網的費達拿、洛迪克及羅比度。史拿及艾卡拉斯更分別有機會在16強及8強對上拿度。
另外，女單3號種子莎芭倫卡昨爆冷不敵俄羅斯的柏芙露珍高娃出局，其白俄羅斯同胞阿莎蘭卡，則近8年來首次躋身第4圈。
其他報道：NBA球評｜綠葉重組失利成出局致命傷 湖人不應強留古斯馬（文：TD）
其他報道：亞冠丨亞洲足協確認澳職3隊退賽 大阪櫻花晉J組鬥傑志
🥳 Great day for our #NextGenATP stars at the #RolandGarros! #Musetti d. Nishioka 7-5 6-3 6-2@janniksin d. Mager 6-1 7-5 3-6 6-3@alcarazcarlos03 d. Basilashvili 6-4 6-2 6-4
R3 is coming!! #seeTheFuture pic.twitter.com/uehdJpoS2X— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) June 3, 2021
相關字詞﹕編輯推介 體育 網球 法國網球公開賽 拿度 佐高域 費達拿 加斯基特 蒙菲斯 卡路士艾卡拉斯 巴士拿舒夫利 史拿 梅沙堤 莎芭倫卡 阿莎蘭卡