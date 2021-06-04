世盃外︱肥馬離世後首戰 阿根廷僅和智利 巴西球員醞釀美洲盃退賽 (18:01)

阿根廷對上一次比賽已是去年11月的第4輪世盃外，該國名宿馬拉當拿其後離世，而原定3月舉行的第5輪外圍賽因疫情延至本周上演。一眾主隊球員熱身時，都穿上特別版球衣悼念老馬，足總則為一個老馬的銅像揭幕。拿達路馬天尼斯早段博得12碼，美斯主射一度為阿根廷隊領先，但其球會舊隊友阿歷斯山齊士其後為智利隊建功，射破首為主隊把關的達米安馬天尼斯。

阿根廷隊失分後續落後巴西隊，至於智利隊則跌至第7，落後巴拉圭、烏拉圭及哥倫比亞兩分。巴、烏兩軍0：0賽和後，前者續保第4直接出線決賽周資格，烏軍落後1個得失球差而暫列附加賽席位。玻利維亞隊則3：1贏委內瑞拉隊開齋，將榜尾讓予秘魯隊。

榜首巴西明早將鬥第3的厄瓜多爾，但卡斯米路等主將賽前未有出席記者會，疑抗議巴西政府在疫情嚴峻下，仍然承辦美洲國家盃。有傳媒指球隊內部已討論棄賽可能，預計完成兩場世盃外便會公布意向，主帥鐵迪未能承諾森巴兵團主場參戰。

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