NBA球評｜綠葉重組失利成出局致命傷 湖人不應強留古斯馬（文：TD） (20:27)

湖人上季封王，占士與一眉固然屬雙核，但好綠葉同樣重要，今季放走了朗度及D侯活等奪冠功臣，而未有簽得相應合適的球員，才是致命傷。

當然，球員傷患總是爭冠的最大變數，雙核今季曾長唞，影響了排名，影響了走向，但強敵總要面對，自己是否具備足夠條件，總不能忽視。今季湖人總經理比連卡（Rob Pelinka）找來舒路達頂替朗度，雖然前者得分能力較高，防守亦稱職，但組織力卻高下立見，其駁腳級數的視野，令已36歲的占士在進攻責任更大，在首圈面對有基斯保羅來投後「升lv」的太陽，更是諷刺。

內線方面，D侯活與麥基爾離隊後，湖人先後簽來馬克加素爾、夏里爾及杜蒙特，排面看來似是強了，但關鍵在於主帥禾高在排陣時難以做到上季效果，皆因上季功臣之一的D侯活，在內線攻守經驗好之餘，與雙核角色不但沒有重疊，更是有加乘作用，看似簡單的一次入樽、一次傳球、一次協防，都是湖人運行順暢所需的零件，新兵單論一季看前景的確不公平，但至少今季來說，3人都未能在雙核身邊產生兩名舊將所帶來的協同效應。

還記得數年前筆者訪問高比拜仁，他曾親口稱讚好友比連卡選人的眼光，亦看好後輩古斯馬，如今看來不禁令人感嘆。至少筆者認為，湖人若想捲土重來，再堅持留用不思進取的古斯馬，已是錯誤的第一步。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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