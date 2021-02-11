亞協盃｜東方「變陣」迎亞協 盧比度臨危受命初領軍：給本地年青球員機會 (16:54)

東方過去兩季在李志堅帶領下先後贏得足總盃、高級組銀牌及菁英盃三項盃賽冠軍，但連續兩季最後一輪聯賽失利失冠，球會上周五公布李志堅卸任主教練，留任總監職務，助教盧比度暫代主帥一職。此外，東方周二（1日）落實3名主力辛祖、盧卡斯及迪高離隊，加上6名港足成員赴巴林出戰世盃外，東方今（4日）僅得17名球員參與操練，包括仍有傷在身的費蘭度及利馬在場邊接受康復訓練，而今季借至晉峰的小將茹子楠亦歸隊操練保持狀態，雖今季不能為東方參加亞協盃，但下季將會留效東方。

盧比度承認對球隊易帥感意外，並尊重前帥李志堅，需時適應球隊變動，但指已成事實便會按球會安排備戰亞協盃。就開賽前三周有多名中前場主力離隊，利馬仍有傷及中堅艾華度已做手術收咧，最壞情况是只能註冊兩名外援艾華頓及杜度，以及亞援林恩許出戰，盧比度承認是大挑戰：「我不能答應什麼，但在亞協盃會盡力爭取好成績，晉級是困難，不過足球是任何情况都有可能發生。」東方與理文同在亞協盃J組，預計將於本月19日，即賽前4天聯同兩支外隊進駐酒店開始「隔離泡泡」措施。

有傳東方來季將調整班費預算，盧比度稱更着眼一隊改動，承認需要為長遠規劃發展：「在陣容變動後，我們希望給更多本地或年輕球員有比賽機會，亦要信任他們。」至於下季組軍，盧比度稱已有一些球員納入目標名單，但仍在磋商未有落實。

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