亞冠丨亞洲足協確認澳職3隊退賽 大阪櫻花晉J組鬥傑志 (14:42)

亞洲足協今日（4日）確認，3支澳職球隊退出亞冠盃，包括須循附加賽爭入分組賽的墨爾本城，意味對手大阪櫻花將自動出線，進入港超代表傑志身處的J組，同組其餘兩隊為廣州隊（前稱廣州恒大）及FC泰港。
「藍鳥」本月底赴泰國武里南中立場出戰亞冠分組賽J組，該組最後一席原本由墨爾本城和大阪櫻花爭奪。惟亞洲足協今日於官網確認，墨爾本城、FC悉尼及布里斯班獅吼退賽，墨爾本城原定本月21日與大阪櫻花合演附加賽，櫻花將不戰而勝，出線分組賽J組。傑志的亞冠分組賽對手提早落實，首仗為本月24日對主場的FC泰港，3日後再鬥大阪櫻花。
傑志亞冠J組賽程（香港時間）
6月24日 晚上22：00 傑志vs.FC泰港
6月27日 晚上22：00 大阪櫻花vs.傑志
6月30日 晚上22：00 廣州隊vs.傑志
7月3日 晚上22：00 傑志vs.廣州隊
7月6日 晚上22：00 FC泰港vs.傑志
7月9日 晚上18：00 傑志vs.大阪櫻花
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