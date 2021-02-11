NBA季後賽｜湖人遭太陽淘汰衛冕失敗 占士首嘗一輪遊 (15:08)

背水一戰的湖人，原定要養傷逾一周的「一眉」安東尼戴維斯，意外地以正選姿態披甲，但明顯未傷癒的他打了僅5分半鐘，零得分下再次退下火線未再上陣。這亦令占士須獨力領軍，全場上陣41分鐘貢獻29分、9個籃板及7次助攻，但太陽是役有戴雲布克卡手感火熱，首節射6記3分球全中兼取22分，助球隊早早拉開。

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次節一度最多落後29分的湖人，雖靠占士及射手卡度維普爾等力追，但仍無法扳回敗局，終以100︰113不敵太陽，場數輸2︰4出局，衛冕之路在首圈行人止步，亦是36歲的占士，生涯參與15屆季後賽以來，初嘗首圈被淘汰。相反今季首次參戰季後賽的24歲球星戴雲布克卡，在首圈6戰有4場得分「30+」，成為球隊頭號功臣。

太陽過關後，將在西岸次圈面對丹佛金塊，後者今早於另一場首圈第6戰，有球星約基治攻下全場最高36分，率軍作客以126︰115力克波特蘭拓荒者，場數贏4︰2晉級。

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