港足｜足總新CEO稱調整架構 望增足球人口 一兩年後建新局面 (13:30)

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譚秋朗半場時向傳媒讚揚港足防守表現不錯，上任一個月，他稱重視機構架構、人員強項及執行策略，未出任此職時已有不少想法。他透露未來半年至一年，無論是足總內部還是大眾市民，應會看到些「不同做法」：「希望以我的做法，重新燃點香港人對香港足球的熱情度，現在提高票價是沒有成效的，而是需要時間增加足球人口，得到更多家長、學校和贊助商支持，青訓亦要做好。」

商界出身的譚秋朗認為，足總成立至今已有一段歷史，過去從運動方向運作，他期望以其過去商界經驗調整架構，發揮職員長處：「會做少少改動，現階段不能說是否瘦身，我會先研究如何才是最有效的架構，提升內部凝聚力，有很多地方可以做得更好，可以說是足總新的一章。」他期望經過各方面調整後，在一、兩年後可看到新的局面。

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