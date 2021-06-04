世盃外｜安永佳首為大港腳建功注強心針 黃洋被踢傷縫4針無大礙 (12:19)

24歲新星安永佳今仗末段頭槌建功，助港足「破蛋」。雖然國際足協及亞洲足協網頁仍顯示入球者為鄭兆均，但香港足球總會賽後稱，經場地人員確認入球者為9號球員安永佳，重播片段亦可見他的頭槌攻門已過白界。效力傑志的安永佳首獲大港腳徵召，今仗獲委以重任，擔正挑戰亞洲「二哥」伊朗隊，入球後難掩興奮：「港隊地標戰就有入球，當然極之高興，尤其對手是亞洲最強球隊之一，又是世界盃常客，是夢一般的「地標戰」，當然贏波或和波更好。作為我在港隊的重要考驗，我滿意自己的發揮，亦更有信心前進。我仍年輕，亦渴望進步，自信未來能為港隊貢獻更多。」

相關報道：世盃外｜港足靠安永佳鄭兆均合力扳回一城 復賽首擊力戰伊朗負1：3

港足對上一次對西亞球隊入球，是2015年9月世盃外主場以2：3不敵卡塔爾隊。在非主場鬥西亞隊取得入球，要追溯到2000年11月12日，港足友賽作客以1：1賽和阿聯酋隊，入球者為前傑志及快譯通中場楊熙智。

至於隊長黃洋上半場被對手踢傷右邊顴骨，即場治理後繼續比賽，其後傷口持續滲血。黃洋賽後在球場醫務室場由駐場醫生縫4針，眼部有瘀腫，但屬皮外傷，未有傷及筋骨。

主帥麥柏倫則稱落敗固然失望，今仗首個失球完全可避免，但考慮到港足已一年半沒比賽，表現尚可接受。麥柏倫表示：「數支對手都有恆常友賽，但我們受限於香港的（防疫）規定。很可惜，香港隊對港人意義重大，我們亦想進步，但只有通過比賽才能進步。」港足將在香港時間下周六（12日）凌晨對踢少一場排次席的伊拉克隊，16日凌晨再鬥東道主巴林隊。

相關報道：世盃外｜貝鈞奇董事會後觀戰港足鬥伊朗 盼政府准開放亞協一半觀眾席

其他報道：友賽｜日本隊「兄弟對決」 3蛋贈日本U24