世盃外｜貝鈞奇董事會後觀戰港足鬥伊朗 盼政府准開放亞協一半觀眾席 (22:47)

香港足總今晚邀請高層及港超職球員一同觀戰，足總主席貝鈞奇、行政總裁譚秋朗、董事霍啟山、陳志康及曾王婉琪都有出席；港超則有東方龍獅、天水圍飛馬、標準流浪及晉峰4隊港超職球員出席。對於兩支港超隊東方龍獅及理文將於本月23日起在港出戰亞協盃J組，貝鈞奇及譚秋朗今午在董事會後透露，部分安排已獲政府「開綠燈」，表示舉辦賽事勢在必行。

就同組兩支外隊來港安排，包括中華台北代表臺南市FC及蒙古代表220體育會，譚秋朗透露兩支外隊確認會來港參賽及已提交職球員名單，預計本月中抵港，來港後維持需要隔離，聯同兩支港超隊一同接受「隔離泡泡」、「點對點」交通安排及病毒檢測等措施，6場賽事分別在香港大球場及將軍澳運動場舉行，東方及理文將使用將軍澳足球訓練中心操練。

貝鈞奇補充，亞洲足協已批准亞協盃有觀眾入場，惟仍待港府首肯，會繼續爭取，期望有一半至75%入座率。

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