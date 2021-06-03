東京奧運｜團長貝鈞奇稱不強制港將打疫苗  料需應防疫要求削幕後人手 (18:53)

港府早前購入東奧轉播權，交予5間電視台免費直播及轉播，其中有線寬頻今午舉行東奧倒數儀式及啟動禮。貝鈞奇獲邀以港隊團長身分出席活動，對於香港政府專家顧問許樹昌等專家呼籲，日本政府若要如期舉辦奧運，應強制所有參與者接種疫苗，他表示自己已打針，但只會建議港將接種疫苗防疫，不會視之為出征的條件。他又承認，代表團人數因應國際奧委會要求「縮水」：「醫療人員、教練團等人數會較往屆減少，但我們會盡力爭取合理人數，以滿足港將的需求。至於會否安排包機接送港隊，就要視乎與贊助商商討的結果。」

未計待落實的游泳女子4×100米混合泳接力資格，港隊暫奪35張東奧入場券，貝鈞奇相信會再有增長，但要待7月才得出最終出征人數。他透露港隊會在下月初授旗，之後按賽期分批赴日，期望大熱的「牛下女車神」李慧詩、泳隊的何詩蓓及「跳馬王子」石偉雄，能為港帶回獎牌。

有線今日則在啟動儀式公布，將設7條免費頻道主力播放東奧節目，亦會派出兩個團隊直擊。體育頻道總監蔡富華稱，播放成本以千萬計，會主力播放港隊賽事，並由評述配以項目專家主持。

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