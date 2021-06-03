友賽︱英格蘭小勝奧地利　阿諾特掛彩恐緣盡歐國盃　連格勢獲補選 (17:39)

此役於米杜士堡的主場河畔球場舉行，英軍主帥修夫基未有起用歐聯決賽雙雄車路士和曼城的英籍球員，改派經驗不多的國腳上陣練兵，其中祖迪比寜咸首任正選，令這名多蒙特中場以17歲零338天，成為名宿朗尼後，第2個英軍最年輕擔正球員；而另一右閘捷比亞則改踢左閘。英軍只有39%控球率，9射4中亦遜於13射4中的奧地利隊，但仍憑19歲的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，於56分鐘窄位補射取得首個國際賽入球，以1球小勝。

阿諾特於88分鐘傷出，被攙扶離場期間自言自語，疑稱「沒希望了」，而英超名宿堅尼和伊恩胡禮均認為，這名22歲利物浦球星出席歐國盃的機會已微乎其微。英軍目前有4名右閘，阿諾特和捷比亞以外，還有基爾獲加及列斯占士可用。修夫基說：「從阿諾特步離球場時的狀况，看來並不樂觀。未來24至48小時內，我們會更清楚他的傷勢。」若阿諾特最終因傷退隊，連格很有機會取而代之，惟這名攻擊手此役表現一般，光芒被修夫基稱讚的基亞利殊掩蓋。

英軍將在下周日與客軍羅馬尼亞隊踢最後一場熱身賽，而首場歐國盃D組比賽將在6月13日迎戰克羅地亞隊。

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