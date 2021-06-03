歐國盃︱盧均宜伙網紅旁述賽事 與謝德謙同看好法國隊奪冠 (16:37)

Now TV在今屆歐國盃開設了內容較輕鬆的《第三聲道》讓球迷選擇，除了主持強尼及ERROR參與外，現再落實有盧均宜、馬詠茹及文毅施，聯同人氣KOL的Ah Gi（樊沛珈）及Jackie（劉展翹）、小薯茄的人富和阿Ｊ、《試當真》的阿慈（倪安慈）等人加入，並即場示範今屆新設的「一齊睇」功能，以類似視像會議形式可最多同時與3名友人一同觀看球賽。

效力標準流浪的盧均宜表示，將於第三聲道參與討論今屆歐國盃至少一半賽事，這名球壇老大哥笑言是新嘗試，跟KOL和電競選手一同講波經，看到對方的口才和充滿活力，令過去有評述賽事經驗的他也有點緊張，會做足功課準備：「但足球方面還是我和謝德謙較熟悉點。」

至於今屆看好哪隊，盧均宜支持法國隊及比利時隊，認為法國隊近年戰績穩定，加上前線有基利安麥巴比聯同重返國家隊的賓施馬壓陣，看好他們至少入4強，亦期待比利時隊打破錦標荒。身兼評述員的冠忠南區門將謝德謙亦同樣視法國隊為奪標大熱，因這支上屆世界盃冠軍三線實力平均，另他特別留意門將，除了法國隊的洛里斯，亦會關注丹麥隊的演出：「想看卡斯柏舒米高能否帶領球隊爭取佳績，還有西班牙隊會否繼續起用迪基亞，也值得討論。」

歐國盃舉行期間，港足同時在巴林出戰最後兩場世盃外，阿謙稱港足賽事也要支持：「港隊球員去到咁遠比賽一點也不容易，訓練和比賽以外時間都要留在酒店隔離，一旦被發現離開房門半步就要立即取消資格，幸好球員向我盛讚酒店wifi還算順暢。」謝德謙曾在一年半前的東亞盃決賽周與港足主帥麥柏倫共事，笑言熟悉其部署，有機會的話，也樂意評述餘下兩場港足世盃外。

Now SPORTS副總裁陳兆祺表示，相信有兩大人氣男團MIRROR及ERROR助勢下，可吸納到閒時較少看球賽的觀眾欣賞歐國盃：「一般喜歡睇波的球迷繼續收聽專業評述頻道，如一些較喜歡娛樂化內容的觀眾，可以選擇看第三聲道，或一邊看球賽一邊看該聲道的facebook直播。」

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