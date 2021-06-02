世盃外︱港足明晚鬥伊朗隊免費直播 主帥麥柏倫冀踢出「香港不死」態度 (20:47)

伊朗vs.香港 now630/633台 周四晚上22：30直播

港足抵達巴林後一連3天在當地訓練後，將於14天內三鬥西亞勁旅，首仗為香港時間明晚10時半對世界排名高達31位的「亞洲二哥」伊朗隊，亦是港足相隔長達533天後首場國際賽。港足在C組5戰5分排第4位，餘下3仗落後榜首的伊拉克6分，晉級難度極高，但亦要為2023年亞洲盃外圍賽的分配席位搶分。港足於一年半前世盃外，在香港大球場硬撼伊朗隊及巴林隊時，正選曾派出7至8名後衛囤兵中後場穩守突擊，最終分別僅負0：2及打和0：0，今仗面對伊朗隊前線精銳盡出，有綽號「伊朗美斯」的阿斯蒙、效力英超白禮頓的查漢巴克殊及葡超波圖的達利美等球星在陣，加上作客因素，預計會再次起用4-5-1陣式求穩至上。而入籍守將羅拔圖日前操練輕微拗柴，加上累積兩黃需今仗停賽，料由隊長黃洋伙拍新入籍兵迪高及闊別港隊多年的顏樂楓鎮守中場。

麥柏倫與門將葉鴻輝今午出席賽前記者會，麥柏倫在席上稱滿意當地酒店設施等安排，但在操練後曾反映不滿訓練場地質素，影響球員操練：「訓練場是石屎地不太平坦，令皮球彈來彈去，對球員膝蓋關節和腳踝都不好，要踢得很小心。」麥柏倫認為，伊朗隊接近是亞洲最強球隊，實力僅次於日本隊及韓國隊，今仗將是巨大挑戰：「對手無論體格、速度、技術及比賽節奏等都比我們強，有些球員更效力歐洲聯賽球隊，單從個別球員比較，雙方實力有很大差距。但我們會在戰術上部署，球員需要團結一致和踢出『香港不死』的態度，希望可踢出讓伊朗感到驚訝的表現。」

葉鴻輝稱，雖在西亞比賽令伊朗隊再佔優勢，但強調港足也有相應部署迎戰：「作為龍門當然希望每場保持零失球，這對球隊也重要，自己有信心可盡力保持不失。有上次主場對伊朗的經驗，對今次準備都有很大幫助。」他透露，今次比賽用球跟過去在港使用的明顯有分別，令射門球速較快：「影響最大是球感，控球和接球等都要重新適應，但經過數天練習後大致已沒有問題。」中場顏樂楓說，在港隊練習一段時間後，已清晰了解球隊防守反擊的要求，會盡力執行教練部署。首次晉身大港腳的前鋒安永佳稱，不論正選與否、位置是左中場還是正前鋒，都會全力以赴，期望在港隊也發揮出今季在傑志的好表現。

此外，足總公布經過與電視台及巴林有關部門商討後，落實港足在巴林的3場世盃外均有直播訊號，將悉數由Now TV 630及633台直播，球迷亦可透過相關手機程式免費收看630台的賽事直播。麥柏倫期望香港球迷繼續支持港隊：「我知道球迷一直在我們身後支持，是最頂級及死忠的球迷，我們會為身上的港隊球衣戰鬥！」

港足世盃外賽事直播時間（now630及633台直播）

日期 開賽時間(香港時間) 賽事

6月3日 22：30 伊朗vs.香港

6月12日 00 : 30 香港vs.伊拉克

6月16日 00 : 30 巴林vs.香港

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