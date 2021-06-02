法網丨佐高域閉門夜戰過關 讚大坂勇敢 抗癌鬥士娜華露惜負揮別法網 (19:53)

巴黎因疫情於當地時間晚上9時後實施宵禁令，法網部分比賽閉門舉行，包括網壇一哥佐高域對美籍球手辛特格倫（Tennys Sandgren）的首圈賽事。佐高域以6：2、6：4、6：2輕勝，成為法網今屆增設晚間比賽後，首個夜戰贏波的男將；他表示晚上環境有利發揮，但更想在球迷面前作賽。他次圈將對烏拉圭籍球手古華斯（Pablo Cuevas），續追個人第19項大滿貫錦標。

佐高域被問及日籍女將大坂直美退賽一事，表示同情對方的處境：「我在職業生涯中，面對媒體利刃亦曾多次站錯邊，我非常理解及支持，她作此決定相當勇敢。她是網壇重要人物，但只有她最清楚自己的感受；若她需時充電，我絕對尊重，期待她以更強姿勢回歸。」

3號種子拿度亦以直落3盤6：3、6：2、7：6晉級，而7號種子羅比夫和德籍的施祖夫（Jan-Lennard Struff）激戰5盤，以局數4：6失落決勝盤，意外首圈下馬。

至於西班牙籍「抗癌鬥士」娜華露復出，在女單首圈力戰3盤不敵史堤芬絲。現年32歲的娜華露曾達女單世界排名第6，去年9月確診何傑金氏淋巴癌，上月宣布抗癌成功，但決定季後掛拍，她如今戰畢生涯最後一屆法網，將繼續爭取出戰東京奧運、溫布頓錦標賽及美國公開賽。

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