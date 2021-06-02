東京奧運丨港七欖相隔逾一年出擊 月中戰終極外圍賽爭上尾班車 (21:30)

男子七人欖球港隊前年於亞洲區外圍賽失利，決賽不敵韓國隊未能出線，兩周後遠征摩納哥出戰終極外圍賽，與9隊爭奪奧運最後一張入場券。港隊由禾獲特任隊長，領姚錦成、李卡度、荷迪等經驗戰，相隔15個重返國際賽場。33歲華將姚錦成表示，雖然受疫情所限未能出外集訓，但球隊通過隊內對抗賽重拾比賽狀態，他又表示：「今次或是我最後一次爭入奧運，我會竭盡全力，全神貫注備戰。」

至於港女隊由李念殷及高香慧分擔隊長職責，領藍嘉敏、莊嘉欣等出擊，與其餘11隊爭奪東奧最後兩席。

東京奧運七人欖球終極外圍賽

日期：2021年6月19至20日

地點：摩納哥

香港男隊初選名單：禾獲特（隊長）、李卡度、姚錦成、蔡紀駿、馬金首、高凡戴爾、虎拿當尼、荷迪、麥堅力、湯麥堅、靴貝特、韋兆新、丹馬克

香港女隊初選名單：李念殷（隊長）、高香慧（隊長）、莊嘉欣、潘凱恩、藍嘉敏、陳楚琪、何維銨、陳穎、謝詠翹、歐陽倩恰、鄒美楠、霍文山、許文玲

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