NBA季後賽｜湖人缺一眉慘負太陽 陷出局邊緣 籃網淘汰綠軍闖次圈 (18:43)

「一眉」上仗完半場前左腳腹股溝受傷退下火線，賽後預計要養傷至少10天，意味他肯定無法趕及在首圈復出。今仗的關鍵第五戰，湖人在他缺陣下兵敗如山倒，全隊命中率僅34.5%，比對手低逾一成，其中第二節更只得10分，最終以30分之差慘敗，場數落後2：3，衛冕之路危在旦夕。

是役取24分的占士，生涯首嘗季後賽首圈連敗，賽後記者會表示：「很簡單的事實，就是我們被痛擊了。他們在場上予取予攜，打出了他們想要的效果。」而今仗撞傷右肩退下火線的太陽主將基斯保羅，賽後則透露傷勢無礙。

同日賽事方面，東岸2號種子的布魯克林籃網，在「三巨頭」艾榮、杜蘭特及夏登合轟83分下，主場以123：109擊敗「綠軍」波士頓塞爾特人，場數4：1淘汰對方殺入次圈，將鬥3號種子密爾沃基公鹿，而三巨頭在首圈場均合轟85.2分，寫下聯盟季後賽單圈3將場均得分紀錄。

西岸6號種子波特蘭拓荒者，雖有球星李拿特獨取55分、6個籃板及10次助攻，包括第4節末段的3分球追平，惟最終球隊戰至加時下無以為繼，作客以140：147不敵3號種子丹佛金塊，場數落後2：3。

其他報道：轉會︱安察洛堤離愛華頓再掌皇馬 兒子伙艾比路亞傳任副手

其他報道：歐國盃丨連格落選英格蘭決選名單 4右閘齊入圍 加利佬：如今當右閘多好