轉會︱安察洛堤離愛華頓再掌皇馬 兒子伙艾比路亞傳任副手 (16:24)

法籍教練兼名宿施丹早前離職,逼使皇馬要另覓主帥,即使此前曾傳出干地、魯爾等或接掌,但會方最終決定任命安察洛堤。後者已抵達馬德里,準備今晚簽約3年,亦會同時處理與愛華頓解約一事。其子大衛安察洛堤、名宿艾比路亞據報將擔任助教。

61歲的安察洛堤球員及教練生涯,都各為AC米蘭贏得兩次歐聯冠軍,之後曾執教車路士、巴黎聖日耳門等歐洲豪門,在2013/14球季首次帶領皇馬,即揚威歐聯及西班牙盃,膺盃賽雙冠軍,於2014年尾更創下各項賽事22連勝的西班牙球會紀錄,並贏得世冠盃。惟皇馬下半季後勁不繼,令宿敵巴塞隆拿成為三冠王,肥安因而被革職,之後曾執教拜仁慕尼黑及拿玻里,並於2019年尾掌愛華頓至今。今次皇馬的任命或意味哥倫比亞籍中場占士洛迪古斯或結束外借,返回「銀河艦隊」。

現時帥位懸空的愛華頓,則與多名教頭扯上關係。擁英超執教經驗並自由身的紐奴、賓尼迪斯及艾迪賀維現呼聲較高,「拖肥」死敵利物浦的名宿、格拉斯哥流浪領隊謝拉特,與阿積士教練坦夏格亦獲英媒提及。

其他報道:東京奧運|日東奧選手今起自願接種疫苗 澳洲女子壘球隊抵日備戰

其他報道:日丙|歐陽耀冲回歸YSCC橫濱 爭表現留日至掛靴 盼證港將可衝出中港

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021