轉會︱安察洛堤離愛華頓再掌皇馬 兒子伙艾比路亞傳任副手 (16:24)

法籍教練兼名宿施丹早前離職，逼使皇馬要另覓主帥，即使此前曾傳出干地、魯爾等或接掌，但會方最終決定任命安察洛堤。後者已抵達馬德里，準備今晚簽約3年，亦會同時處理與愛華頓解約一事。其子大衛安察洛堤、名宿艾比路亞據報將擔任助教。

61歲的安察洛堤球員及教練生涯，都各為AC米蘭贏得兩次歐聯冠軍，之後曾執教車路士、巴黎聖日耳門等歐洲豪門，在2013/14球季首次帶領皇馬，即揚威歐聯及西班牙盃，膺盃賽雙冠軍，於2014年尾更創下各項賽事22連勝的西班牙球會紀錄，並贏得世冠盃。惟皇馬下半季後勁不繼，令宿敵巴塞隆拿成為三冠王，肥安因而被革職，之後曾執教拜仁慕尼黑及拿玻里，並於2019年尾掌愛華頓至今。今次皇馬的任命或意味哥倫比亞籍中場占士洛迪古斯或結束外借，返回「銀河艦隊」。

現時帥位懸空的愛華頓，則與多名教頭扯上關係。擁英超執教經驗並自由身的紐奴、賓尼迪斯及艾迪賀維現呼聲較高，「拖肥」死敵利物浦的名宿、格拉斯哥流浪領隊謝拉特，與阿積士教練坦夏格亦獲英媒提及。

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