歐國盃丨連格落選英格蘭決選名單 4右閘齊入圍 加利佬：如今當右閘多好 (17:10)

英格蘭隊主帥修夫基早前點兵33人備戰歐國盃，今晨公布26人決選名單，除了因傷退隊的格連活特，另外落選6人為連格、蘭斯達爾、賓葛菲特、賓韋特、禾特普斯及奧尼屈堅斯。至於盛傳被剔出名單的阿諾特，則與列斯占士、捷比亞、基爾獲加一同入選，令名單出現4名右閘。昔日司職右閘的加利佬不禁「笑咗」，於Twitter轉發名單時，重提評述拍檔加歷查稱「沒人想成為加利尼維利」的戲言，又寫道：「真是個當右閘的好年代！」

下半季外借至韋斯咸後表現大勇的連格，最終意外落選，反觀在曼城失去正選位置的史達寧入圍。修夫基稱：「我想每隊選人都很困難，因為實在太多好球員；落選如此重要的賽事，我知道他們肯定會失落。」修夫基又稱，由於查頓辛祖生病及其他球員未能候命，連格將在明晨對奧地利隊的友賽擔正，修夫基表示：「他值得這個機會，去證明我的決定錯誤。」

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