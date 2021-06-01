歐國盃｜格連活特因傷退出英格蘭隊 連格傳落選大軍 (19:52)

曼聯前鋒格連活特已因傷退出英格蘭國家隊，肯定無緣下周五揭幕的歐洲國家盃，而年初開始在韋斯咸表現可人的「紅魔」借將中場連格，則據報令人意外地被主帥修夫基棄用。
修夫基早前臨時點兵33將備戰歐國盃，但需於英國時間周二晚上11時「死線」前，落實26人大軍名單。換言之，他需放棄7名球員。曼聯證實格連活特有傷在身，並在聲明中指出：「再多一段時間比賽並沒好處，他將留在曼聯休養和準備季前訓練。」至於在1月被借至韋斯咸的連格，雖在英超上陣16次入9球、貢獻4次助攻和協助「鎚仔幫」取得下季歐霸入場劵，但據報未被修夫基納入參賽名單中。
除上述兩人外，據報或被剔除英軍以外的5名球員是門將蘭斯達爾、後衛阿歷山大阿諾特、賓韋特、賓葛菲特及中場禾特普斯，但據報修夫基仍需審視曼聯中堅哈利馬古尼、利物浦中場佐敦軒達臣，以及列斯聯中場加雲菲臘斯的傷勢，才有最後決定。另外，由於不少英軍國腳上周出席歐聯和歐霸決賽後未歸隊，今日只有20人參予操練，查頓辛祖因喉嚨不適休息。
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