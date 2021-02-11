日丙｜歐陽耀冲回歸YSCC橫濱 爭表現留日至掛靴 盼證港將可衝出中港 (18:02)

歐陽耀冲在4月中落實加盟YSCC橫濱，辦妥日本外國人新規簽證及完成隔離後，今早再次歸隊重投操練，今午聯同球會理事長吉野次郎於會址出席新聞發佈會，有十數間日本及香港傳媒透過網上會議形式參與。「歐冲」用日文說「初次見面，請大家多多指教」，稱能夠成為「J Leaguer」是夢想成真：「我從小接觸足球，首先就是《足球小將》等日本足球漫畫和遊戲，如今來到日本成為首個香港J Leaguer，真的很激動。今次來到日本會好好把握機會，一定會用好表現報答大家。」

31歲的歐冲過去足跡遍及多地，他稱：「經過外流葡萄牙和中國等累積很多經驗，現在可說是球員生涯最黃金時期，希望藉此機會向日本和香港球迷及球員證明，香港球員不止可在香港或北上踢波，其實可去更高水平的國家聯賽挑戰。」吉野次郎說，希望YSCC橫濱能成為橫濱與香港足球界的橋樑。

歐冲也稱想在日本「踢到幾耐得幾耐」，笑言在日本每天都享受，是夢寐以求生活：「想穿起這件球衣一段長時間，也想跟當地小朋友踢波交流，感受他們對足球熱誠和夢想。」他亦稱「想在日本踢到最後」，料是最後一站，但補充若將來有「自己喜歡的香港球隊」招手，屆時也會考慮。他說過去為追尋夢想犧牲很多，之後想多點陪伴家人，退役後想將今次日本學習到的足球技術和文化帶回港，協助更多本地球員或小將，將來有更多機會到日本或海外發展。

至於今季目標，歐冲期望爭取出場機會，透露德日混血教練已向他稱，要隨時準備好「地標戰」，因此他在酒店隔離期間保持健身訓練，期望盡快上陣。YSCC橫濱周日擊敗FC歧阜，取得今季首勝後升上聯賽尾三，周六主場對鳥取飛翔。

此外，被日媒問到香港足球狀况，歐冲承認難言理想，提及不止一支港超球隊欠薪：「香港足球環境細，球隊少，但球員多，可以去的球會不多。現在香港球市十分差，一般球員待遇可能只夠生活，所以才希望有更多球員外闖。」他亦提到多隊港超勁旅，以至港隊都起用不少入籍兵：「這並非不好，但相對用太多，應該給本地球員更多上陣機會，始終香港足球要給本地球員機會及培養青年球員，這才是出路。」

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