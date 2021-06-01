世盃外｜港足檢測陰性完成首操 羅梓駿稱準備戰鬥 後晚撼伊朗隊拒捱打 (14:01)

港足經過兩次轉機於周日抵達巴林後，首日在酒店分配每人於獨立房間各自休息。23名球員在當地接受病毒檢測，結果悉數陰性後，隨即在預約時間使用酒店設施健身，並於香港時間今晨1時出外到訓練場完成在巴林的首課操練。

港足助教朱志光表示，巴林日間天氣炎熱，幸傍晚氣溫下降，亦沒香港般潮濕，球員在適應環境及訓練進度均滿意。他說，球員經過舟車勞頓，首課操練為適應而訓練量不大，並期望球員在心理上能克服作客種種因素，專注迎接未來逾兩周的3場世盃外。教練張健峰稱，未見球員有水土不服，在首課練習精神不俗，但由於練習場地不平，令守將羅拔圖曾拗柴，幸情况不算嚴重。

港足於香港時間周四晚10時半首仗大戰西亞勁旅伊朗隊，一年半前港足在香港大球場以0：2不敵對手。港足小將羅梓駿說，對長途跋涉後重返訓練場的首課操練非常興奮，又稱球隊陣容雖跟一年半前有明顯轉變，但球員已經100%準備好「戰鬥」：「知道這場是硬仗，但最重要是心態，我們不會抱着捱打的心態，盡力踢場好波。」

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