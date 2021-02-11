法網丨大坂直美退賽兼無限期休戰 自揭抑鬱3年 細威稱感同身受「想擁抱她」 (12:25)

大坂直美以保護精神健康為由，早前宣布不參與法網賽後記者會，網壇反應不一，拿度曾開腔提醒受訪是工作一部分。直至大坂今晨於社交平台發表聲明，宣布退出法網，稱無意令大家分心，希望讓焦點回歸網球本身，並為言行向受傷害的記者致歉。

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大坂解釋並非胡亂使用「精神健康」一詞：「真相是，我自從2018年美網後長期受抑鬱症困擾，曾經歷非常艱難的時期。認識我的人都知道，我變得更內向，比賽時常戴耳機，亦是為了消除我的社交焦慮。」她自覺並非天生的演說家，來到巴黎後開始感焦慮，為保護自己才決定缺席記者會：「我事先張揚，是確實認為部分規則過時。我已私下和賽會道歉，希望日後再和他們溝通。」

大坂於聲明末段表示「需要遠離球場一陣子」，決定暫時停止出戰巡迴賽，但沒提及下月會否主場出戰東京奧運。「大威」維納絲威廉絲、嘉奧芙等球手，以及退役「飛人」保特、NBA球星艾榮等留言表示支持，「細威」在記者會表示：「真想給她一個擁抱，因為我感同身受，我亦曾處於那位置。每個人性格各異，處理事情的方法都不同，而我唯一能說的是，我認為她盡力了。」

被視作女子網壇接班人的大坂，過去3年四奪大滿貫，但全部來自硬地賽，泥地及草地賽成績備受質疑。胞姊大坂麻里上周於Reddit撰文表示，妹妹曾訴苦不停被記者提醒在泥地打得有多差，上月羅馬大師賽首圈出局成為引爆點，令她自信徹底崩潰。

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