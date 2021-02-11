歐國盃︱迪布尼鼻骨及左眼眶骨折　出席歐國盃成疑　魯迪格：非蓄意已道歉 (21:51)

奇雲迪布尼在Twitter表示：「我的鼻骨和左眼眶骨折……我現在感覺很好。顯然我們對昨日（歐聯決賽戰果）仍然很失望，但是我們會捲土重來。」他沒透露會否做手術和康復期。比利時隊將在6月12日踢首場歐洲國家盃B組比賽，對手是主場的俄羅斯隊。比軍教練馬天尼為迪布尼受創感憤怒，甚至認為魯迪格應領紅。這名德國國腳稱已向迪布尼道歉，又否認蓄意行兇，盼對方能迅速康復。

另外，法國隊名宿亨利已重返比軍當助教。他曾在2016至18年擔任此職，於2018年世界盃協助球隊獲季軍後離隊，之後執教摩納哥和CF蒙特利爾都不太成功。至於協助國際米蘭重奪意甲冠軍的比軍前鋒盧卡古，據報獲車路士領隊杜曹有意邀請回巢；而歐聯冠軍則據報勢令杜曹獲得會方兩年新約。

意大利隊教練文仙尼將大軍33將減至28人，當中被棄用的著名球星有今季被愛華頓外借至巴黎聖日耳門的前鋒摩斯堅恩，被重召的包括車路士中場佐真奴費路及後衛艾馬臣柏美尼。意軍在周五主場友賽捷克隊後，便會落實歐國盃26人大軍。與意軍編在歐國盃A組的威爾斯隊則棄用去屆打入4強的功臣鋒將笠臣簡奴，反而召入無國際賽經驗的19歲卡迪夫城中場高維爾。

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