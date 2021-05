法網︱大滿貫賽會警告大坂直美 再缺席記者會或被禁賽 前亞軍堤安姆一輪遊 (19:26)

法網2號種子的大坂,早前以落敗球手仍要回應傳媒提問,有損心理健康為由,杯葛今屆賽事的賽後記者會。賽會方面指曾接觸大坂,嘗試探討特定需要不果,重申球手需履行出席記者會的義務,否則將有後果:「重覆違規者可被取消資格,未來亦可能被禁賽。」大坂昨僅兩次打破羅馬尼亞球球手迪姬的發球局,贏6:4、7:6晉級次圈,賽後僅作簡短現場電視提問,未出席記者會而被罰1.5萬美元。她在社交網回應時,未指明對象:「憤怒源於誤解。改變則令部分人感到不自在。」

法網首日比賽的冷門,必數兩屆男單亞軍堤安姆先贏兩盤下,反負西班牙球手安度耶亞。這名4號種子球手創下個人8屆賽事最差成績,與狄米托夫、伊雲斯等首圈出局。德籍好手阿歷山大薩維利夫、日將錦織圭則苦戰5盤過關。

2號種子丹尼麥維迪夫今晚登場,嘗試在不擅長的紅土場,突破近屆一輪遊的宿命。尋求女單衛冕的施維雅達、大滿貫得主姬蓮、安祖絲古等亦會上陣。

anger is a lack of understanding. change makes people uncomfortable.— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 30, 2021