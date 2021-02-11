NBA季後賽︱籃網大勝塞爾特人 三巨頭合轟104分 綠軍球迷向艾榮擲樽被捕 (17:30)

上一仗靠塔圖獨取50分扳回一城的塞爾特人，今仗未能再靠該名23歲新星「單天保至尊」，雖是役他亦攻下全隊最高40分，但籃網「三巨頭」是役大爆發，艾榮貢獻39分及11個籃板、杜蘭特攻下全場最高42分，以及夏登亦取23分及交出18次助攻，最終籃網作客以141：126大勝而回，取下關鍵勝仗，場數拉開至3：1，晉級形勢大好。

不過倒戈的艾榮連場被舊東家的球迷不斷喝倒彩，賽後故意走到中圈腳踩塞爾特人隊徵示威，其後離場的他，被一名主隊球迷用水樽襲擊，雖剛好未被擲中，但該名綠軍球迷仍即場被當地警方拘捕。

由於近期接連發生球迷襲擊事件，包括阿特蘭大鷹隊新星崔楊格被吐口水，以及華盛頓巫師球星韋斯特布克被爆谷淋頭。杜蘭特在賽後記者會上表示：「我相信你的母親不會因為你擲水樽而以你為榮的。我認為球迷們也是時候在這些事件中得到成長，大家都是人類，理應將心比己的。」

同日賽事方面，洛杉磯湖人今早「賠了夫人又折兵」，不但主場以92：100不敵鳳凰城太陽，場數被扳平2：2，主將「一眉」安東尼戴維斯更在完半場前左腳腹股溝受傷退下火線，傷勢未明。而達拉斯獨行俠今早全隊啞火，整體命中率不足35%，3分球命中率更只有16.7%，終在主場以81：106大敗予洛杉磯快艇，兩連敗後場數被追平2：2。至於阿特蘭大鷹隊則在主場以113：96擊敗紐約人，場數拉開至3：1。

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