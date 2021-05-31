美洲盃︱阿根廷開鑼前13日因疫情棄辦 傳南美足協首選智利巴拉圭合辦 (18:07)

今屆美洲盃已因疫情延期1年，原定由阿根廷及哥倫比亞合辦，後者近月草擬稅制改革觸發大規模示威，因政局不穩而喪失協辦權。至於阿根廷則已持續50日錄得逾萬宗新冠病毒感染個案，最終南美足協今日（31日）公布，阿根廷不會主辦美洲盃，「部份國家已表達接手的意願，現正考慮其方案」。

由於距離阿根廷對智利的美洲盃揭幕戰只餘不足兩周，南美足協今日急商對策。綜合南美傳媒報道，智利和巴拉圭均有意「執二攤」。智利的優勢是逾半國民已接種最少一劑疫苗，屬南美國家最高，感染率相較阿根廷則低四成，但單日仍新增約7000人確診。巴拉圭的疫情則與智利相若。希望美洲盃落戶南美洲的南美足協，亦重新考慮選址美國的可能性，最後一步才會考慮停辦一屆。

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