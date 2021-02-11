美洲盃︱阿根廷因疫情棄辦 巴西開鑼前13日接手 傳玻利維亞退賽或改制 (22:53)

今屆美洲盃已因疫情延期1年，原定由阿根廷及哥倫比亞合辦，後者近月草擬稅制改革觸發大規模示威，因政局不穩而喪失協辦權。至於阿根廷則已持續50日錄得逾萬宗新冠病毒感染新個案，南美足協今早率先公布，阿根廷不會主辦美洲盃，「部份國家已表達接手的意願，現正考慮其方案」。

南美傳媒原本報道，智利因為疫苗接種率全南美最高，有望與巴拉圭「執二攤」，亦曾傳出美國或承辦，甚至停辦一屆的可能性。惟南美足協相隔12小時後再公布：「巴西將會舉辦今屆美洲盃，開幕戰及決賽日亦有定案，將盡快公布賽程及球場安排。」今屆美洲盃原定本月13日揭幕，由阿根廷對智利打頭陣，距離不足兩周下，南美足協至截稿前未交代能否如期開賽。

另一方面，南美足協早前獲中國科興生物提供5萬劑疫苗，供美洲盃參加者接種，有賽會更訂明參賽隊伍必須接種疫苗。惟玻利維亞隊據報因為進口批文，疫苗未運抵當地，球隊上下遲遲未能打針，有可能退賽，或令參賽球隊減至9隊。玻國足總狠批體育部長態度散漫。有報道指出，在防疫限制及準備時間倉促下，賽會或需精簡賽制，減少比賽，以便承辦美洲盃。

南美足協又公布因應疫情，各參賽隊球員上限由23人增加至28人。

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