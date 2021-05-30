港超｜流浪煞科戰遭愉園逼和 挾護級組成績奪20萬 南區敗陣失獎金 (20:46)

最後一輪護級組除了名次之爭，亦決定只計算6場護級組成績的「護級組冠軍獎金」20萬元。流浪賽前與南區同樣1勝1和得4分，得失球差大幅領先南區5球佔優。愉園有林衍廷累積5黃停賽，流浪在開賽僅8分鐘憑林學曦先開紀錄，但戰至34分鐘被愉園中堅葉卓文扳平，半場踢成1：1。換邊後雙方入球梅花間竹，流浪先由亞加斯圖建功再領先，愉園隊長盧斯安奴54分鐘再扳平，林學曦於63分鐘梅開二度，將比數改寫成3：2，「快活谷」於完場前10分鐘由後備入替的前鋒朱偉鈞再度追成平手，雙方終踢成3：3。

同一時間在旺角場舉行的賽事，南區憑隊長佐佐木周於20分鐘打開紀錄，但下半場被晉峰的兩名東方龍獅借將鄭璟昊及茹子楠各建一功，助晉峰在旺角大球場有1009名觀眾下反勝2：1，南區守將川瀨浩太及晉峰球員曾仲楠於85分鐘各領紅被逐，雙方10人應戰完場。執法球證吳超覺在今場賽事後亦「掛哨」，結束超過20年執法本地頂級聯賽生涯。

賽後南區與流浪同得16分，以較佳對賽成績排首名，但由於各踢3場的護級組賽事，流浪1勝2和得5分，南區與愉園均勝負和各一得4分，令流浪取得由南區會長黃良柏贊助的20萬元獎金，賽後職球員狂歡慶祝。流浪教練賴嘉輝大讚足總增設獎金安排：「原本無關痛癢的賽事能引起這麼多話題，雙方不是例行公事，像是盃賽決賽，你一球我一球。」他透露，流浪獎金亦加碼，透露接近傑志冠軍獎金（48萬元），以鼓勵球員一季辛勞：「今季流浪有多名前港腳加入，對強隊不再是捱打，球隊大半隊下季都會留隊。」

愉園總監潘文迪說，球隊今季期間發生很多事，就下季退出港超傳聞，他稱「傳聞大家都知」，表示所有球員下月才完約，又稱本地球會過去多年都常有類似情况發生，現在正查詢老闆意向，未有明確答覆，「會嘗試努力繼續」，待落實情况再向各界公布。

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