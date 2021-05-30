東京奧運｜何詩蓓與同學楊珍美齊破紀錄 密大教練勢來港助備戰東奧 (19:01)

4名女將於維園出戰第一組分齡泳賽第二節，合力游出4分01.77秒，打破塵封11年的香港紀錄，入奧呼聲高。是次賽事為香港業餘游泳總會3月復賽後，首次准觀眾入場，港隊得以在打氣聲中出擊，守尾門的譚凱琳觸池一刻看台掌聲雷動，3名隊友亦在池邊相當激動，尤其是仍未鎖定東京奧運資格的楊珍美。

楊珍美目前是港隊唯一達100米蛙泳B標的女將，東奧接力賽明日截標，若港隊落實獲女子4x100米混合泳接力入場券，23歲的她將首度征奧。擁奧運經驗的歐鎧淳和何詩蓓受訪時，特別為她高興，今日滿29號的歐鎧淳稱，將生日祝福留給接力隊，又強調3名隊友才是功臣：「她們很厲害，表現超水準。上屆我藉4x100米混合泳接力資格入奧奧運，如今亦因這項，多一個未去過奧運的隊友有望出征，心情很特別。」她表示太久沒出戰接力賽，賽前和隊友齊喊「Go Hong Kong」相當感觸，亦留下難忘的生日回憶：「往年不停到外地比賽爭達標，今年情况特殊留港作賽，結果在大家打氣和見證下做到，算是疫情造就這個時刻。」

同齡戰友何詩蓓和楊珍美曾一同代表美國密歇根大學出賽，今夏有望攜手征奧。手握3項自由泳個人賽席位的何詩蓓，表示數周前才得悉今日要客串蝶泳，慶幸完成任務，港隊若無其他泳手達100米蝶泳B標，她預料自己需在東奧兼戰此項接力。她又表示，正安排密大游泳教練Rick Bishop來港助自己最後備戰，有待落實簽證等事宜，料最快在下月中成事。

楊珍美笑稱暫未消化征奧在望一事：「鬆一口氣，很感謝隊友互相信任，自己多年努力亦得到成果。」至於已達100米自由泳B標的譚凱琳，除了此項接力，亦勢在東奧出戰4x100米自由泳接力。

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此外，今早失落200米自由泳A標的男將卓銘浩，下午轉戰100米自由泳，以49.15秒打破已故港將杜敬謙保持的香港紀錄，將全數5項自由泳港績收歸名下，亦繼200、400及800米自由泳後，再達東奧B標。

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