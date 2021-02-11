NBA｜字母哥季後賽首三雙 連贏熱火4場復仇 領公鹿先闖次圈拒停步（有片） (17:14)

公鹿去年於季後賽次圈碰上熱火，慘以場數1：4敗陣出局，但今季兩軍命運逆轉。字母哥今早錄得20分、12個籃板及15次助攻，首於季後賽取得大三元，亦是首於季後賽貢獻15次助攻，米度頓、布克盧比及「奇兵」福布斯得分均逾20分；相反熱火球星占美畢拿及艾迪比約合共只得32分，令這支上季總決賽人馬在季後賽首圈出局。

公鹿率先打入季後賽次圈，對手是布魯克林籃網與波士頓塞爾特人的勝方，坐擁三巨頭的籃網暫領先場數2：1。字母哥賽後稱，爭標路仍然遙遠：「能夠連贏4場，而且為上季復仇，是我們的重要時刻，但要走到最後一天，前路仍然漫長。」他又反擊首3節表現欠效率的批評，認為晉級才是最大目標：「我當然可以場場入樽，但總要成熟一點，以大局為重。」

東岸冠軍費城76人同日以132：103，作客大炒華盛頓巫師，場數領先3：0。波特蘭拓荒者則在主場以115：95擊敗丹佛金塊，追成場數2：2平手，猶他爵士亦作客以121：111挫孟菲斯灰熊，場數領先2：1。

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