東京奧運｜何詩蓓歐鎧淳領軍破混合接力港績 偕楊珍美譚凱琳勢添東奧資格 (15:52)

港隊星將何詩蓓及歐鎧淳今午偕楊珍美及譚凱琳，合力出戰女子4x100米混合泳接力，爭取港隊第3項東奧接力賽資格。已達東奧100米背泳A標的歐鎧淳游出1分01.25秒，楊珍美出戰強項蛙泳，何詩蓓則轉戰第3棒的蝶泳，自由泳的譚凱琳守尾門，4將合力游出4分01.77秒，將香港紀錄大幅推前1.3秒，亦超越東奧排名佔優的南非隊及丹麥隊。撇除2019年世界賽前12名後，港隊於東奧排名進佔第3，勢以前四出線。東奧接力項目明天截標，港隊早前已奪女子4x100米及4x200米自由泳接力資格，出賽人選待定。

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至於昨日直逼東奧200米自由泳A標的男將卓銘浩，今日於400米自由泳的首200米衝擊1分47.02秒的A標，最終游出1分47.70秒，較昨日的香港紀錄慢0.09秒。他看到時間後難掩失望之情，仍繼續完成餘下200米賽事。東奧個人項目資格期下月27日結束，本港尚有兩場達標賽。

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