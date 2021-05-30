歐聯決賽｜曼城功虧一簣  迪布尼阿古路灑淚  哥迪奧拿許諾捲土重來 (14:10)

哥迪奧拿此前帶領巴塞隆拿擊敗曼聯，兩度贏得歐聯，今次是他自2016年任曼城領隊以來首次殺入歐聯決賽，但未能掄元無緣今季成為三冠王，季內更3次被車路士領隊杜曹擊敗，包括在聯賽及足總盃4強，儼如剋星。哥帥一如此前每逢大賽都會以奇招變陣，在這場決賽正選意外地沒有派出純防中及正前鋒，雖攻勢及形勢佔優，但一次反擊失球便失去冠軍，賽後哥迪奧拿解釋︰「我希望爭取更多控球，防守上我們沒遇到太多困難，我認為已做了最好決定，但遺憾未能取得入球。對我們而言已是非凡一季，這是球隊第一次晉身歐聯決賽，踢得很好，會從中學習捲土重來。」

除了中場主力奇雲迪布尼在60分鐘傷出離場時，雙眼通紅相當失望，阿古路於77分鐘後備入替，無法平反敗局，未能履行當年許下「會留在曼城直至贏得歐聯冠軍」的承諾。這名32歲阿根廷隊射手即將告別「藍月」10年生涯，在告別戰未能協助曼城成為歐洲冠軍劃上完美句號，完場後亦低頭流下英雄淚。阿古路的弟弟賽後在社交網發文狠批哥迪奧拿，稱對方自執教以來就不喜歡其兄，但不久後將帖文刪除。據報，阿古路將會自由身轉投巴塞隆拿，最快本周體測，與阿根廷國家隊隊友美斯聚首。

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