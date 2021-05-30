歐聯決賽｜冠軍教頭杜曹有望獲長約  夏維斯忘形爆粗回應轉會費 (12:58)

車路士季中戰績不佳辭退了林柏特，杜曹上任僅4個月即助「藍戰士」由英超第9升上第4名完季，亦複製了2011/12球季在季中辭退保亞斯，改由名宿迪馬堤奧執教贏得歐聯的模式。車路士以13場僅失4球，亦是歐聯2003年改制後失球最少的冠軍球隊。

47歲的杜曹是首名帶領不同球隊連續兩季打入歐聯決賽的主帥，雖在兩周前失落英格蘭足總盃，但如今取得更具份量的獎盃，他說︰「我們知道要有頂級表現才有機會獲勝，球員正是做到這樣，我無可挑剔。」杜曹與車路士合約為期18個月，隨着這4個月的成績，他笑言有望得到更長的新約：「雖然未100%確定，但球會應該會為這場勝利準備好新合約吧！賽後我在球場上與班主談過，也許現在是最好時機。」評述賽事的英格蘭隊名宿里奧費迪南亦予以杜曹最高評價：「由季中來到達到這個成就，只有魔術師才做得到。他來到這個國家後，今季3次對哥迪奧拿都悉數勝出。」

杜曹與後衞堤亞高施華一掃上季在PSG失落歐聯的陰霾，同樣吐氣揚眉的，還有杜曹的同鄉、今仗入球奠勝的德國隊前鋒夏維斯，亦是在歐聯首個入球，賽後直播受訪被問到這入球是否掃走其高昂轉會費帶來的壓力時，他得意忘形在鏡頭前「爆粗」，稱已是歐聯冠軍不會在乎這些事情，但事後在社交網發文道歉：「我為說了粗言穢語道歉，但歐聯決賽你懂的……。」

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