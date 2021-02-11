歐聯決賽｜簡迪再獻神級數據膺MOTM 拒吻獎盃歸功團隊 車仔寫多項紀錄 (12:09)

簡迪效力車路士5季，集齊英超、歐霸及歐聯三大獎盃，亦錦上添花獲歐洲足協選為決賽最佳球員，已是今屆7場淘汰賽第4次當選MOTM。簡迪今仗傳球成功率達85%，11次成功對抗及10次奪回控球權，均為全隊最多，並有3次攔截，成功率百分百。作為兩隊上陣球員中最矮一人，身高1.68米的簡迪全場4次爭頂成功，屬全隊之冠。

車路士兼英格蘭隊名宿祖高爾，對簡迪的表現有讚無彈，將他和自己昔日戰友、一代防中馬基列尼相提並論：「實在令人震驚、我一直認為馬基列尼是世上最佳，直至看到這小伙子，他就是馬基列尼的加強版。射手有射手觸覺，簡迪則有中場觸覺，閱讀能力更勝根度簡、貝拿度施華。」

簡迪在9年間由法丙球隊布羅尼，逐步稱霸英超，再登上歐洲之巔，但賽後一如以往表現含蓄，當隊友在頒獎禮上輪流親吻大耳獎盃，簡迪只上前輕輕一摸，在隊友鼓勵下才獨自捧盃拍下「威水相」。當被問到會否被提名金球獎時，他斷言回答「不」，又稱：「最佳球員是次要，最重要是這是全隊的努力，我感到自豪和快樂。」

至於奠勝的夏維斯以21歲352日，成為24年來於歐聯決賽建功的最年輕德籍球員。而門將艾度亞文迪今屆首戰歐聯，12次上陣共9場力保不失，寫下賽事歷來上演處子賽季的門將最佳表現。

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