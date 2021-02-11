歐聯決賽丨車路士決戰曼城 杜曹讚敵軍世上最佳 哥迪奧拿稱爭標須吃苦頭 (23:18)

杜曹今季雖在英超和英格蘭足總盃，帶領車路士兩挫曼城，但否認球隊實力在對方之上。他說：「曼城可能是目前歐洲最強球隊，或者更是世上最佳球隊，他們在英超的實力遠勝己隊。可是在溫布萊球場，以及在曼市舉行的聯賽，我們曾與他們拉近。」杜曹又稱，門將艾度亞文迪及中場尼高路簡迪已傷癒復操，可以「夫添」作賽。此外，他強調此役並非他和哥迪奧拿的較量，理由是「兩軍過去兩次交手的人腳都不同」，又表明麾下已努力練習射12碼，為最終打和後須互射12碼做好準備。

哥帥賽前透露今仗不論勝負都會繼續領軍，他亦明白這是一場硬仗：「須吃苦頭才可勝出這場決賽。」愛將奇雲迪布尼則說：「若你贏了，就是英雄；如果輸了，幾乎就是個失敗者。」他的中場拍檔根度簡在練習中疑撞傷右大腿，但據報並無大礙。

此外，英國《每日郵報》報道曼城今夏將會大清洗，令人震驚的是當中包括一對翼鋒史達寧及馬列斯，目標新兵則是熱刺箭頭哈利卡尼，以及能司職翼鋒和中場的阿士東維拉球星基亞利殊。史達寧今季下半季在曼城失去正選，馬列斯則在歐聯淘汰賽表現搶鏡，入決賽前5仗入4球和兩獻助攻。

據報阿仙奴已對兩人有興趣，但「兵工廠」財力不足及缺席下季歐戰均是阻力。據報被放棄的曼城球員還有前鋒加比爾捷西斯及中堅拿樸迪；至於將離開曼城的前鋒阿古路，據報須確認阿根廷隊友美斯留隊，才會落實加盟巴塞隆拿。

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