世盃外｜港足出發巴林 東方理文兵或准備戰亞協 毋懼返港長時間隔離 (21:28)

港足將於下月3至16日出戰世盃外亞洲區次圈C組，硬撼西亞的伊朗隊、伊拉克隊及巴林隊。港足職球員進入離境大堂內都穿上保護衣，將於香港時間明午抵達巴林，下月17日返港。港超球隊東方及理文下月底在港出戰3場亞協盃J組賽事，據悉最新方案為兩隊港將返港後要到酒店隔離，但可經專車參與球會訓練及比賽，下月底完成分組賽後再隔離14天，相關球員至7月中才能「回家」。

東方門將葉鴻輝說，防疫需保障自己以至香港市民安全，認為隔離是必要：「尤其是我們代表香港出外比賽，回來有一定風險，會接受這安排。」後衛梁冠聰稱，相信足總跟政府商議多時，已在安排上讓步，他已帶備足夠物資應付「隔離長途戰」。入籍後衛基頓透露，今早跟東方達成協議續約一年，將續代表球會出戰亞協盃：「雖然暫未能見剛出生4個月的兒子，會非常想念家人，但總算解決了問題，可以繼續比賽。」

理文中場顏樂楓亦滿意返港後安排，稱已酌情給球員跟球會操練，且屆時家人可補給物資。首晉身大港腳的理文後衛余煒廉稱，有心理準備隔離一段時間，已想好返港後如何度過，但家人近日才得悉情况，難免擔心失落：「因為疫情，好耐未試過長時間不在家，亞協後還要隔離14天，但至少返港後可繼續隨球會訓練，已經好好。」

港足助教兼傑志總教練朱志光透露，傑志下周中友賽理文，以保持留港球員狀態。完成3場世盃外後，他跟傑志港將多留巴林兩天訓練，下月18、19日起程往泰國出戰緊接的亞冠盃。隊長黃洋表示尊重港隊成員身分，不會視今次比賽作為備戰亞冠：「今次可能是我最後一次的港隊經歷，所以都會比較份外珍惜機會。」

辛祖及費蘭度退隊後，港足最終沒有補選球員，主教練麥柏倫認為，23人名單已是正常陣容：「我相信現有陣容已經很好。」他續道，遺憾港足相隔一年半後才有比賽，亦知道同組對手繼續有比賽，但稱每個國家防疫規例不同，香港情况只能遵守防疫指引。

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