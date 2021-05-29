法甲丨尼馬否認性侵Nike女員工 反駁「荒謬的謊言，無自辯機會」 (19:16)

尼馬在Instagram寫道：「說我（與Nike）的合約被終止，是由於我沒有接受調查，是一個荒謬的謊言。」他又稱：「我無自辯機會，沒有機會知道這個據稱被冒犯的人是誰。我不認識她，從未和這個人有過任何關係或接觸。」這名29歲巴黎聖日耳門（PSG）前鋒涉於2016年5月底至6月初，到紐約出席Nike宣傳活動期間，性侵Nike一名女職員，但當事人直到2018年才向公司報告。

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儘管如此，Nike還是繼續派他參加宣傳活動。尼馬稱：「2017年，我再次去美國參加另一個廣告宣傳活動，但無告訴我發生了什麼事，什麼都沒改變！在之後的兩年，他們照樣什麼都沒告訴我。事情如此嚴重，他們卻無動於衷。」此外，尼馬在2019年涉及強姦一名巴西女模特兒後，Nike首次聘用律師展開有關調查，據指尼馬的代表否認指控，尼馬本人則拒絕受查，最終雙方在去年9月提早結束合作。

尼馬目前正在巴西備戰6月13日揭幕的美洲國家盃，隊友指他並無異樣。此外，愛華頓中場占士洛迪古斯因受傷關係，已無緣代表哥倫比亞隊出席美洲盃。另據英國廣播公司（BBC）報道，熱刺在未有聯絡PSG的情况下，已與這法甲亞軍球隊的教練普捷天奴傾談回巢執教。

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