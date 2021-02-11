東京奧運｜港飛魚卓銘浩200自破港績續追A標 何詩蓓轉攻蝶泳爭混合接力資格 (18:07)

有別於過往在香港體育學院閉門作賽，第一組分齡游泳比賽第二節今日於維園上演，是泳總自3月復賽後首項讓觀眾入場的賽事。爭取成為首個以A標入奧男將的卓銘浩，於200米自由泳做出1分47.61秒，將自己保持的香港紀錄推前0.36秒，惟較直入奧運的A標慢0.59秒。這名港隊新星剛完成中學文憑試，表示一直未有減少訓練時間：「應付考試沒太大影響，只是一直太想盡快達標，反而影響了發揮，以致首100米時間未如理想，今晚要與教練檢討，看看如何放鬆心情。」肩負港男隊第一人希望的他表示，明早將於400米自由泳首200米再衝A標，期望在父親及戰友現場打氣圓夢。

港隊明午亦會出戰女子4x100米混合泳接力，料最少要將時間推前1.50秒、達到4分01.97秒，才能追回被歐洲列強拋離的排名。已獲3張個人入場券的何詩蓓，今日未有出戰200米自由泳，留力明午在接力轉戰蝶泳，料與譚凱琳、楊珍美及歐鎧淳合作，爭取此項接力東奧資格。接力截標時間為本月底，明午一戰為港隊最後機會，楊珍美與譚凱琳今日在主項蛙泳及自由泳熱身，二人表示雖然未曾以此陣容應戰，但近期頻頻練習交接默契與技術，有信心可以達標。

港隊另一男將劉紹宇今日亦以56.50秒，打破100米背泳香港紀錄，舊紀錄為謝旻樹於2014年創下的56.63秒。他早於4月打破200米背泳香港紀錄，現時連同50米背泳，將3項背泳紀錄收歸名下，但表示會繼續爭取游進56秒：「爆疫之前，自己左肩施了小手術，其間一直堅持鍛鍊其他肌肉，這亦是大學畢業後全職訓練的小成果，會更有信心在往後的大賽爭佳績。」

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