美職丨碧咸球隊國際邁亞密重罰1500萬 去年簽馬度迪違薪酬規定 (14:53)

美職今日（29日）宣布，國際邁亞密因違反薪金規定，向球會罰款200萬美元（約1560萬港元），遠超2015年皇家鹽湖城被罰款15萬美元（約116萬港元）的聯賽紀錄。而國際邁亞密將在2022及2023球季，合共扣減約227萬美元（約1760萬港元）薪酬預算，執行班主Jorge Mas另被罰款25萬美元（約194萬港元），時任首席運營官兼總監Paul McDonough則被停賽至2022球季結束。

賽會表示，國際邁亞密沒把馬度迪及現已外借的安達斯雷耶斯（Andres Reyes）申報為「指定球員」。美職聯容許每隊最多3名不受工資帽限制的「指定球員」，國際邁亞密原本已有3名「指定球員」，去年8月由祖雲達斯簽入馬度迪後超出限額，變相獲得優勢。賽會稱罰則反映事件的嚴重性，Jorge Mas已通過會方發聲明，承認參賽首季違反賽例，表示已改善有關問題。

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