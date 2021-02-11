NBA季後賽｜湖人9年來首「真主場」贏季後賽 挫太陽場數反超2：1 (19:58)

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湖人與太陽在上半場形成拉踞戰，不過第3節初段「紫金軍團」在占士及一眉連番得分下拉開，其後一直保持優勢，而太陽完場前更有球星戴雲布克卡因故意推倒正在上籃的舒路達，被吹罰二級惡意犯規被逐，最終湖人以14分之差輕勝，場數反超2：1。

由於去年同期正值美國新冠病毒疫情高峰，各隊在上季的季後賽須在奧蘭多的迪士尼園區以「隔離泡泡」形式閉門進行賽事，令昨仗湖人在2萬人入場觀戰的史達普斯中心，相隔9年再贏得季後賽勝利。對此占士表示：「這是特別的一天。我們以表現回饋入場支持我們的球迷。希望球隊續走上正確之路，續向總冠軍進發。」而一眉亦坦言久違了有主場球迷吶喊助威的季後賽，感覺很好。

同日西岸「三哥」丹佛金塊，憑今屆入圍年度最有價值球員（MVP）候選三強的球星約基治，完場前1秒搶下關鍵的進攻籃板兼上籃得分，率軍作客以120：115力克波特蘭拓荒者，場數領先2：1。

東岸方面，密爾沃基公鹿有「字母哥」貢獻17分及17個籃板，加上全隊6將得分上雙，助球隊作客以113：84狂數全隊命中率不足四成的邁阿密熱火，場數拉開至3：0，亦令上屆總亞軍的後者身陷出局邊緣。

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