東京奧運｜石偉雄五環紋身自勉 兩套6.0動作盼難度制勝 教練信可衝金 (20:31)

石偉雄早於2019年鎖定東奧跳馬資格，但去年3月戰畢兩個世界盃分站後，便因疫情爆發未錯出戰國際賽。他今日會見傳媒展示訓練成果，罕有換上比賽服訓練，做足熱身等準備，當作預演東奧，兩跳僅第2跳稍微落地失衡，自言做出75%水平：「一年多沒有比賽，其他選手最近還有歐洲賽，對我來說確是較輸蝕。今天我們早計劃把記者當是觀眾，自己視之為小比賽，熱身時已有點腳震，但總算做出水準。」

石仔早於2018年世界賽後轉用兩個李世光跳，估計是唯一東奧選手起用兩個6.0難度動作。去年世界賽，他在首跳失誤致失牌，但經一年磨練已有十足信心，唯一隱憂是實戰發揮：「訓練時兩跳成功率高，但踏板及推手仍想做好一點，希望把握未來兩個月訓練，提高穩定性。」總教練熊松良表示，國際賽場能做出兩個李世光跳或只有兩三人，石仔若跳出水準可以做出港隊零的突破，衝擊奧運金牌。男隊教練sergiy亦稱：「以他剛才的表現，可以拿到15.4分，在奧運有望拿到冠軍。他堅持每天苦練，韌力絕非一般凡人，亦是成功因素。」

不過，現時29歲的石仔表示相較2012年首度征奧，戒掉了當初年輕的過分自信，如今一心只為做好自己。對於東奧在反對聲中如期舉辦，他亦抱同樣態度：「有支持亦有反對的聲音，相信東奧若能舉辦，日本及國際奧委會就會保障大家，我可以做的就只是做好自己。即使要閉門作賽，對我而言亦並非壞事，反而可專心表現。」東奧將於7月23日揭幕，港隊仍未決定出發日期，目前留港閉門訓練。

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